Com cancelamento da Fenagro, Carletto defende Tum: "Insubstituível" | A TARDE

Com a repercussão negativa em torno do cancelamento da Feira Internacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro), o secretário de Agricultura do estado. Tum (Avante), foi alvo de críticas de opositores nesta semana e o presidente de seu partido, Ronaldo Carletto, saiu em sua defesa.

“O secretário Tum está vice-presidente do Avante-BA, quadro muito importante no partido e vem desempenhando papel crucial na agricultura, trazendo diversos implementos para o setor. A figura de Tum é insubstituível para uma política limpa e eficaz na Agricultura, e todas as regiões da Bahia já se beneficiaram com o trabalho dele”, disse Carletto ao site Políticos do Sul da Bahia.



A fala de Carletto ocorreu em resposta à rumores nesta semana de que Tum seria substituído pelo ex-deputado Pablo Barroso. O próprio governador Jerônimo Rodrigues já havia descartado a possibilidade de troca do comando na Seagri.

O governo e entidades garantiram a realização da Expo Bahia, Expo Rural e Fenagro para 2024. Os eventos agropecuários acontecerão no Parque de Exposições de Salvador.

Representantes de associações de criadores de caprinos, ovinos, equinos e bovinos se reuniram na segunda-feira, 30, com o secretário Tum e com o corpo técnico da pasta para alinhar a realização dos três principais eventos agropecuários.