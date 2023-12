Com foco no BRT, Prefeitura traça perfil das frotas de ônibus até 2026 | A TARDE

Melhorar a mobilidade dos soteropolitanos pelos próximos quatros anos é o que intenciona a Prefeitura da capital baiana, sob o comando do prefeito Bruno Reis (União Brasil). Em mais uma vitória da gestão da Câmara Municipal de Salvador (CMS), nesta quarta-feira, 6, o Executivo conseguiu aprovar dois pedidos de empréstimos para aquisição de novos ônibus convencionais e elétricos, bem como o BRT.

Dos R$ 850 milhões autorizados, R$ 367 milhões serão destinados para compras de BRTs junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), por se tratar de uma financeira internacional, o pedido é em dólar, neste caso, o recurso solicitado é de US$ 75 milhões. A pouco mais de um ano para encerrar o mandato na capital baiana, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) vem se empenhando para tornar a cidade referência em ônibus elétricos.

Já para as linhas convencionais, o Executivo apresentou um pedido de empréstimo de R$ 150 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Os novos modelos previstos para a capital baiana são EURO 6, e, todos com ares-condicionados, assim como estima o Executivo.

“Estamos trabalhando para chegar no fim do ano com 50% da frota com ar-condicionado”, contou o secretário municipal de Mobilidade, Fabrizzio Muller.

O Portal A TARDE teve acesso ao documento que detalha o perfil da frota dos transportes públicos pelo quadriênio 2023-2026. Confira:

Veículos convencionais EURO 6: Os ônibus deste modelo são atrativos por emitirem menos gases poluentes, pois contam com limites mais baixos de baixos de óxidos de nitrogênio, partículas sólidas e hidrocarbonetos. A aquisição de novas frotas deste modelo também está prevista no subsídio dos transportes, no valor de R$ 190 milhões, já sancionado pelo prefeito. O projeto prevê que as concessionárias adquiram 130 novos ônibus.

O valor total para aquisição dos coletivos chega a um montante de R$ 761.060,00.

A Prefeitura trabalha para se destacar como a maior cidade com ônibus elétricos do mundo. Para isso, o gestor da Semob, Fabrizzio Muller frisa que a capital pretende “estar de 70% a 100% com a frota de BRT”. Pelos próximos quatros anos, Salvador deve contar com as seguintes frotas:



Veículos alongados de 15m Scania (com ar): Este modelo deve custar R$ 1.562.500,00

Ônibus Elétrico novo com ar-condicionado: Este modelo também está previsto no subsídio, que presume a aquisição de 58 novos coletivos. O modelo custará quase R$ 3 milhões.

Ônibus Articulado, conhecido também como os ônibus sanfonados: Este modelo deve custar R$ 2.504.100,19



Veículos piso baixo: O valor deve ser de R$ 806.338,66



Os valores previstos acima seguem a base de Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o mês de junho deste ano, conforme indica o documento. Além dos ônibus citados, há previsão para gastos com micro-ônibus, com ar-condicionado, no valor de R$ 370.638,87. Esses transportes serão utilizados para trechos curtos.