Com investimento de R$9,8 mi, prefeitura entrega nova Av. Jayme Figura | A TARDE

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta sexta-feira, 15, a Avenida Jayme Figura, nova ligação entre o bairro de Pau da Lima e a Avenida Gal. Gosta. Esta é a primeira das entregas programadas pela gestão municipal em comemoração ao aniversário dos 475 anos da capital baiana, a serem comemorados no dia 29 de março.

A entrega foi realizada pelo prefeito Bruno Reis, com a presença de secretários e dirigentes municipais, além de moradores da região e de familiares do artista plástico Jayme Figura, um dos principais artistas plásticos contemporâneos da Bahia, que faleceu em novembro do passado e foi homenageado com o nome da avenida.

“Essa via vai ligar a Estrada Velha do Aeroporto, aqui em Pau da Lima, até a avenida Gal Costa. É uma importante obra de mobilidade, que vai reduzir o tempo de deslocamento das pessoas que moral e trabalham na região, reduzindo os congestionamentos e garantindo mais qualidade de vida para as pessoas. Foram investidos mais de R$15 milhões entre a obra e as desapropriações“, afirmou Bruno Reis.

Foram investidos mais de R$15 milhões entre a obra e as desapropriações | Foto: Valter Pontes/Secom PMS

O prefeito destacou obras de mobilidade já entregues pela gestão desde 2021, como a nova ligação Imbuí x Boca do Rio, a Via Bronze, em Valéria, e as avenidas das Pedreiras e dos Fidalgos, em Cassange. Ele pontuou ainda que até o final do ano serão entregues mais intervenções, como a ligação BR-324 x Mata Escura, o complexo na região do Shopping Bela Vista, o novo viaduto na região do Iguatemi, a conclusão das obras do BRT e a nova avenida da Boca do Rio a Piatã. “Com todas estas intervenções, vamos ter a posição de primeiro em mobilidade no Brasil”, afirmou.



A nova via teve investimentos de R$9,8 milhões da Prefeitura. A obra envolveu intervenções de macrodrenagem, pavimentação, reurbanização, contenção de encosta em solo grampeado, passeio e meio fio, iluminação em LED e ligação de água e esgoto com a Embasa.

A avenida tem 1,1 km de extensão e interliga a Gal Costa ao bairro de Pau da Lima, a partir da Avenida Aliomar Baleeiro, contribuindo com a fluidez no tráfego das regiões de Sussuarana, Vila Canária, Granjas Rurais Presidente Vargas, Porto Seco Pirajá e Mata Escura.

São duas pistas e duas faixas de circulação nos dois sentidos, praças de retornos e, na interseção com a avenida Aliomar Baleeiro, uma rotatória vai regularizar os constantes engarrafamentos existentes no local, sem a necessidade de uso de semáforos. A intervenção foi executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop).

“Esta é uma obra muito importante, pois vai diminuir o tempo de trânsito e, assim, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso mostra o quanto a Prefeitura vem trabalhando: no Planejamento Estratégico do município, a meta era fazer 36 km de vias novas e requalificadas, e já chegamos a 45km – deste total, 35km já foram executadas”, lembrou o secretário da Seinfra, Luiz Carlos de Souza.

Homenagem

Sobre a homenagem a Jayme Figura, que morava na região da nova avenida, em Sussuarana, Bruno destacou o legado do artista plástico para a cidade e a relação de amizade que tinha com ele.

“Ele marcou gerações da nossa cidade por transitar pelas ruas de Salvador exibindo a sua arte. Morava aqui em Sussuarana. Saía daqui e ia para o Centro andando, com sua conhecida armadura. Uma cidade que não valoriza seus ícones, que contribuíram para chegar aqui, que não reconhece seu passado, jamais será uma cidade que no futuro possa trazer dias melhores para nós”, frisou.

Emocionado, o filho de Figura, Pablo Almeida, era só gratidão pelo reconhecimento. “Quero agradecer à Prefeitura por essa linda homenagem ao meu pai, que também era cantor, músico, um excelente pintor, característica pelo qual ficou conhecido mundialmente”, disse.

O também artista plástico Leonel Mattos ressaltou que o amigo e parceiro vai estar sempre na lembrança da população também com essa avenida. “Jayme Figura era o único artista do mundo a fazer performance 24h por dia. É um ícone da Bahia e só tenho a agradecer a todos pela iniciativa”, declarou, ao aproveitar também para solicitar apoio municipal à criação da Fundação Jayme Figura, no Santo Antônio Além do Carmo.

Jaime Andrade de Almeida nasceu em Cruz das Almas, em 1951, e veio para Salvador ainda na infância. Morou no Alto do Peru, no miolo da capital baiana, e começou a se tornar conhecido na década de 1990, como Jayme Figura, circulando pelas ruas do Centro Histórico sempre com uma “armadura”. No ateliê, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, o artista produzia esculturas, pinturas e poemas. Com a saúde debilitada, faleceu em 26 de novembro de 2023, na capital baiana.