Com partido dividido, Bruno diz que Caiado reúne maioria do União Brasil

Bruno Reis - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Em meio às especulações sobre a resistência de parte do União Brasil com o lançamento da candidatura à Presidência de Ronaldo Caiado, em Salvador, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), ressaltou que a maioria do partido defende o nome do governador de Goiás.

“É óbvio que para o nome de Caiado estar sendo colocado amanhã é porque ele reúne a maioria do partido. Como todo partido, tem outros que têm outras preferências ou que até mesmo defendem uma aliança com o projeto que hoje o governo país. Nós, junto com o Caiado, e a maioria do partido, defendemos o contrário. Temos maioria na executiva do partido para poder dar a chancela e colocar o nome dele como pré-candidato”, reforçou, durante coletiva de imprensa.

“Não existe uma candidatura de si próprio. Existe uma candidatura de um conjunto de forças e a gente vai, a partir de agora com o nome colocado, iniciar essas conversas, fazer as articulações, que naturalmente devem se afunilar a partir de abril do ano que vem quando aí sim vencem os prazos das filiações partidárias, das desincompatibilizações e a gente vai saber efetivamente quem são os nomes que tem a disposição de apresentar um projeto melhor para o Brasil”, defendeu.

Ausência de Rueda

Ao ser questionado sobre a presença do presidente nacional do União, Antonio Rueda, no evento de lançamento nesta sexta, o gestor disse que não teve nenhuma confirmação.