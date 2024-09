“Como ele não está fazendo, a gente faz”, diz Jerônimo ao rebater Colbert

Jerônimo ainda antecipou que quer ver o debate entre os candidatos à prefeitura de Feira em debate político - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou, na manhã desta terça-feira, 10, sobre as críticas, feitas através de uma publicação nas redes sociais, do atual prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), da falta de segurança no estado.

“Olha, nós fazemos operações, pegamos o mapa dos municípios, que estão tendo algum excesso, e estamos em cima, marcando presença, colados. São operações praticamente diárias nos bairros mais violentos, dentro dos presídios, [...] então, eu espero que a gente possa trabalhar em conjunto”, iniciou.



O petista também rebateu falando que espera que o prefeito de Feira também faça sua parte. “Espero muito que o prefeito faça sua parte, ilumine as ruas, os pontos escuros, faça pavimentação para que a viatura possa passar. Como ele não está fazendo isso, a gente está fazendo o nosso papel. Então, que o prefeito faça seu papel e depois faça o debate com o candidato que está escondido”, rebateu, durante coletiva de imprensa em evento de entrega da duplicação da Rua Artêmio Castro Valente, em trecho que vai até a Via Barradão, em Salvador.



Jerônimo ainda antecipou que quer ver o debate entre os candidatos à prefeitura de Feira em debate político. “Quero ver o que ele fazer com a quantidade de buracos que tem na cidade. Formou chuva, tem ruas alagadas as pessoas sofrendo com drenagem e que quero saber porque aqui eles estão lá esse período todo e não fez. Então o debate é esse”, declarou.