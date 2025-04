Confederação dos Policiais Civis realiza Congresso em Salvador

Evento ocorrerá no Hotel PortoBello, localizado em Ondina, de quarta-feira, 9, até sábado, 12 - Foto: Divulgação

A Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) realiza em Salvador, o XXVI Congresso Nacional. O evento ocorrerá no Hotel PortoBello, localizado em Ondina, de quarta-feira, 9, até sábado, 12, com início às 19h, e reunirá profissionais da segurança pública de todo o Brasil.

A abertura do Congresso será marcada pela presença do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, que abordará o tema "Combate ao Crime Organizado a partir da Realidade do Estado da Bahia". O debate será uma oportunidade para discutir os desafios enfrentados pela segurança pública e as estratégias para um combate mais eficaz à violência.

O evento contará com a participação de investigadores, escrivães, peritos e delegados de Salvador, da Região Metropolitana, do interior baiano e de diversos Estados do Brasil. Durante o Congresso, serão abordadas diversas questões relevantes para os policiais civis, como a alarmante recorrência dos casos de assédio na Polícia Civil e a necessidade urgente de medidas mais eficazes para enfrentar a problemática.

O presidente do Sindpoc, Eustácio Lopes, destaca a importância da realização do Congresso. "O evento será fundamental para o fortalecimento da categoria e para a promoção de um debate qualificado sobre os desafios que enfrentamos diariamente. Precisamos unir forças para que a segurança da nossa população seja garantida e, ao mesmo tempo, cuidar de nossos profissionais. O Congresso será uma oportunidade única para trocarmos experiências e buscarmos soluções conjuntas".