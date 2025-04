Em meio instalação da CPI do MST, secretário sai em defesa do movimento

Felipe Freitas - Foto: Divulgação

Em meio ao processo de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), para investigar o Movimento Sem Terra (MST), o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, saiu em defesa do grupo nesta terça-feira, 8, durante Caravana no Assentamento Menino Jesus, integrante do MST.

“Essa é uma forma do Governo do Estado reconhecer que nesse lugar o que o MST faz é distribuir cidadania, educação, trabalho, educação, organização para o conjunto da população. Isso é muito importante em um momento em que parte da sociedade brasileira quer criminalizar quem luta pelos seus direitos. Como secretário de Estado, minha presença aqui, é um testemunho do reconhecimento do trabalho que se faz pelo movimento social nesse território emancipado de luta em favor dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores”, ressaltou Freitas, em Caravana de Direitos Humanos, realizada em Água Fria, no município localizado a 115 quilômetros de Salvador.

A Caravana de Direitos Humanos foi realizada no Assentamento Menino Jesus, na cidade de Água Fria, no território de identidade Portal do Sertão.

O assentamento, integrante do Movimento Sem Terra, é responsável economicamente na região pela venda de produtos agrícolas como milho, maracujá e abóbora.