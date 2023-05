Cotado para 2024, Trindade alfineta prefeitura: “priorizam festas"

Em meio ao impasse entre os rodoviários, que pedem reajuste de 9%, e as empresas de ônibus, que ofereceram aumento de 4,2% na manhã desta quarta-feira, 24, um possível candidato a prefeito de Salvador manifestou posicionamento sobre a maneira como a gestão municipal anterior e atual conduziram e conduzem o assunto.



Sem mencionar nominalmente ACM Neto (União Brasil) e Bruno Reis (União Brasil), o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Trindade (PDT), disse que o sistema de ônibus urbanos está quebrado e que encontrar a solução para os problemas do transporte público não foi e não é a prioridade das gestões do ex e do atual prefeito de Salvador. “Priorizam a realização de grandes festas e eventos”, alfinetou.

Salvador corre o risco de enfrentar uma greve geral dos rodoviários a partir desta quinta. Faltou gestão ao ex-prefeito, que quebrou o sistema de ônibus urbanos, e falta capacidade ao atual prefeito para resolver a questão. — Zé Trindade (@zetrindade_) May 24, 2023

Mesmo com uma das tarifas mais caras do país, resolver os problemas do transporte público nunca foi uma prioridade para o ex-prefeito e o atual, que priorizam a realização de grandes festas e eventos. Se vai ter greve e o povo vai ficar sem transporte, para eles tanto faz. — Zé Trindade (@zetrindade_) May 24, 2023

Possibilidade de greve

No último encontro que reuniu o Sindicato dos Rodoviários e o representante patronal das empresas de ônibus, Jorge Castro, na manhã desta quarta-feira, 24, a desembargadora Débora Machado, que mediou a sessão, apresentou o resultado das propostas. Até o momento, as duas partes vão avaliar as propostas com as respectivas categorias e uma definição deve sair até o final da tarde desta quarta-feira, 24. Os rodoviários realizarão uma assembleia às 17h para discutir os tópicos e decidir se vão aderir à paralisação, planejada para esta quinta-feira, 25.