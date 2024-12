“Cultura gospel” pode virar patrimônio cultural imaterial da Bahia

Culto na Igreja Evangélica Verbo da Vida, na Boca do Rio - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

A cultura gospel do movimento da religião evangélica pode ser reconhecida na Bahia como patrimônio cultural imaterial, conforme indicou um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Conforme detalha o texto, todas as práticas culturais, tradições, valores, crenças e expressões artísticas vinculadas à comunidade gospel passarão a ser patrimônio cultural.



Leia também

>> Vereadora compara vítimas de feminicídio com homicidas:“Doentes”

A proposta estabelece ainda que o poder público “deverá promover a preservação, valorização, promoção e difusão desse patrimônio cultural, assegurando sua integridade e reconhecimento.”

A medida é do deputados estadual Jurailton Santos (Republicanos) e ainda não há prazo para discussão e nem votação.

Outras medidas

A música gospel já é reconhecida como manifestação cultural desde 2012. Em outubro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nova lei que estabelece o Dia Nacional da Música Gospel, a ser comemorado em 9 de junho.

A Comissão de Educação e Cultura do Senado também analisa a possibilidade de conceder incentivos para cultura gospel no país, querendo, através de um projeto, reconhecer a cultura gospel como manifestação da cultura nacional. A proposta reconhece templos religiosos como “pontos de cultura” e determina o incentivo ao segmento por parte do poder público.