Vereadora compara vítimas de feminicídio com homicidas:“Doentes”

Declarações da vereadora foram feitas no púlpito da Câmara Municipal - Foto: Câmara Municipal de Guarujá | Reprodução

A vereadora Sirana Bosonkian (PDT) comparou as vítimas de feminicídio a agressores durante discurso na 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Segundo a pedetista, as mulheres que não denunciam o caso de violência doméstica são “doentes”.

“Vamos falar o seguinte: quem é o pior? Quem que é o mais doente… ele que bate ou ela que aceita a agressão e não faz nada? Quem seria o pior, ela que não sai de casa e não denuncia?”, indagou. Na ocasião, Sirana ainda questionou: “O que faz uma mulher gostar de uma coisa dessas?”.

As declarações da vereadora foram feitas no púlpito da Câmara Municipal de Guarujá, no litoral de São Paulo, na última terça-feira, 3, após ela ter pedido um espaço para um pronunciamento ao presidente da casa.

Após repercussão negativa da fala nas redes sociais, a vereadora se posicionou em vídeo publicado no Instagram. “Quero pedir desculpas às famílias das vítimas e a todos que se sentiram ofendidos”, lamentou.

“Não quis ofender, não estou entendendo toda essa manifestação. Talvez tenham faltado palavras no meio do discurso”, completou.

Veja retratação da vereadora