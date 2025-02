Débora Régis sinaliza metas para Lauro de Freitas e destaca raio-x na gestão

Débora Régis está no comando da prefeitura de Lauro de Freitas há 35 dias - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Há 35 dias no comando da Prefeitura de Lauro de Freitas, Débora Régis (União Brasil) tem buscado parcerias para alavancar o município da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e resgatar a alegria e orgulho de seus munícipes.

Disposta a colocar isso em prática o mais rápido possível, a gestora foi recebida pelo presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, e pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, para firmar uma parceria institucional com o Grupo.

“Eu tenho buscado, desde o início do mandato, parcerias com os veículos de comunicação e A TARDE não poderia ficar de fora disso. Acertei essa visita que para mim é bem gratificante porque a gente sabe a importância e a história do Jornal A TARDE e é muito bom ver Lauro de Freitas lado a lado com o Grupo”, afirmou Débora.

Débora destacou o cenário que encontrou as contas públicas da cidade e os caminhos que tem que percorrer até encontrar o equilíbrio necessário para uma boa gestão.

“Nós encontramos o município com um rombo de R$ 1,1 bilhão. Nossa meta tem sido enxugar a máquina pública, começando pelos contratos, os que não são necessários vamos fazer distratos. A gente tem olhado ponto a ponto e conseguir economizar em cada detalhe, tanto nos contratos de zeladoria quanto a saúde e outras áreas. Estamos fazendo isso para enxugar cada centavo. Temos essa dificuldade de investimentos ainda porque o município está com nota C no Capag, categoria insuficiente para conseguir bons financiamentos externos, como empréstimos e isso faz com que não consigamos realizá-los. Durante um ano eu preciso melhorar todos os índices para ter nota A ou B e no próximo ano possamos fazer operações com o CAF, por exemplo, com juros baixos e ter condições de pagar de forma justa. Estou preparando a cidade para isso”, explicou.

Um dos principais gargalos de Lauro de Freitas é a questão do transporte público e a mobilidade urbana. Há em curso uma promessa de extensão do metrô até o centro da cidade, com aplicação a partir da Estação Aeroporto, mas que depende de atingir metas específicas na quantidade de passageiros transportados.

Débora fez questão de ressaltar o que esperar de resolução para tais problemas, a fim de melhorar a mobilidade da cidade.

“Eu pego uma cidade que não tem integração dentro da cidade, as pessoas têm muita dificuldade de sair de alguns bairros para a estação do metrô, levando, às vezes, até duas horas para chegar. Precisamos ter um olhar diferenciado para o transporte dentro do município, tendo em vista que estão totalmente sucateados. Pedi um levantamento para que a gente consiga subsidiar e dar uma melhoria para a população, pois sabemos que isso atinge a todos, quando falamos de transporte e mobilidade urbana”, explicou a prefeita.