Débora quer conversa com Jerônimo para tratar demandas de Lauro

Debora Régis, prefeita de Lauro de Freitas - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

Ainda no seu primeiro mês à frente da prefeitura de Lauro de Freitas, Debora Régis (União Brasil), afirmou que vai buscar o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para tratar de demandas do município.

Em conversa com o Portal A TARDE nesta quarta-feira, 29, a gestora informou que as divergências políticas devem ser deixadas de lado para que os problemas da cidade, como o do transporte público, sejam resolvidos.

“Independente de siglas partidárias, ideologias políticas, precisamos entender que nós estamos lá para governar para 203 mil habitantes. Então, hoje, no momento, o governador é Jerônimo e irei sim conversar com ele e fazer tratativas referentes ao município, porque o município está dentro dos 417 que ele se colocou à disposição para ser o governador da Bahia. Então, significa que ele precisa atender aquele que é do partido dele ou aquele também que não faz parte do conjunto de partidos que compõem a base dele”, disse a prefeita durante o Encontro com prefeitos realizado no Centro de Convenções, em Salvador.