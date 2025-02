“Não trabalho com a queda de Adolfo”, diz Rosemberg Pinto

Rosemberg Pinto, líder do governo da Alba - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Indicado pelo PT para assumir a primeira vice-presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o atual líder do governo na Casa, Rosemberg Pinto, disse que não torce pela queda de Adolfo Menezes (PSD) da presidência do Legislativo baiano.

Em entrevista ao Portal A TARDE na manhã desta quarta-feira, 29, durante o Encontro dos prefeitos, realizado no Centro de Convenções, o petista afirmou que o debate em torno da possibilidade de Adolfo não permanecer no comando da Alba é “muito prematuro” e só será feito se o fato se concretizar.

“Eu não trabalho com a queda de Adolfo. Eu trabalho com a ideia de Adolfo permanecer os dois anos. É esse o nosso grande desafio, essa é a nossa grande meta. Então qualquer alteração de cenário, só o momento poderá dizer. Eu não gosto nunca de ficar trabalhando plano B. O nosso plano A, do governador, do próprio Otto, o meu, de Jaques Wagner, Rui, de todos, é de continuar com Adolfo para os próximos dois anos. Se houver alguma alteração em função desse debate judicial, aí é natural que nós vamos ter que sentar e debater. Tudo é muito prematuro”, disse Rosemberg.

O terceiro mandato seguido de Adolfo Menezes sofre com uma insegurança jurídica já que existe jurisprudência contrária à recondução ao cargo numa mesma legislatura. Caso ele seja impedido de continuar, quem assume é o primeiro vice da Casa, que terá que convocar novas eleições.

O regimento da Alba não estipula um prazo para a nova eleição, mas uma mudança nas normas deve ser feita nesta semana para determinar uma data.