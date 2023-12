“Decano” do PT, Wagner admite preferência por Geraldo Júnior | A TARDE

Parece encaminhada a decisão de que o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) será o candidato do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) à prefeitura de Salvador. A principal liderança do PT na Bahia, o senador Jaques Wagner (PT), admitiu na manhã deste domingo, 17, sua preferência pela candidatura do emedebista, em detrimento da do deputado estadual Robinson Almeida (PT).

“É pública a minha simpatia por Geraldo Júnior. Eu não vou impor nada, porque não sou eu sozinho que falo. Aí tem negociações que não são só com o PT, porque o PCdoB tem candidato e outros partidos pleiteiam candidatura. Então não se trata do PT, se trata do conjunto de governo”, confessou Wagner.

O senador petista também afirmou que, como “decano” do grupo político, ele terá participação ativa nas discussões do conselho político, que deve se reunir no fim da tarde deste domingo para as definições de nomes nos maiores municípios do estado.

“Óbvio que eu, como decano, o velhinho do grupo, as pessoas sempre querem ouvir o conselho do vovô, pela experiência e pelo carinho que as pessoas têm. A minha opinião, eu dei desde o começo. Eu não acho que obrigatoriamente tenha que ser do PT o candidato e tampouco acho que é proibido ser do PT. Digo isso porque já temos o governo federal, o governo estadual e, para não jogar água no moinho de quem vive dizendo que o PT é guloso, eu pessoalmente acho que, se tiver um companheiro, [devemos apoiá-lo]”, afirmou Wagner.

O critério escolhido por Wagner para “simpatizar” com a candidatura de Geraldo Júnior é a experiência do emedebista na política de Salvador, tendo sido presidente da Câmara Municipal da cidade por dois mandatos.

“Eu tenho simpatia pelo nome de Geraldo Júnior não apenas por simpatia. É porque ele foi presidente da Câmara de Vereadores, tem intimidade com os problemas da cidade do Salvador. Querendo ou não, é um cara que já caminhou, porque não é pouca coisa ser duas vezes presidente da Câmara de Vereadores da capital. Ele também é vice-governador e é um cara bom de campanha. Então, na minha opinião, eu acho ele um bom nome. Mas, repito: é o conjunto de partidos quem vai falar. Não é só o PT”, finalizou Wagner.