Deputado apresenta moção de aplauso a Elon Musk na Alba | A TARDE

Em meio aos imbróglios de Musk e o Judiciário brasileiro, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) apresentou uma moção de aplausos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ao bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), em defesa da liberdade de expressão, diante das decisões judiciais brasileiras.

Além deste requerimento, o parlamentar bolsonarista também apresentou uma moção de repúdio à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a abertura de uma investigação contra Musk.

"O que Musk fez foi somente expor suas opiniões sobre as recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, especialmente aquelas que dizem respeito à remoção de conteúdo da internet, algo que é evidentemente normal em um Estado Democrático de Direito, no qual os atos do Poder Público devem passar pelo crivo dos cidadãos", disse o deputado na justificativa da moção.



No último sábado, 6, Elon Musk anunciou que estava removendo todas as restrições das contas na X, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, por violarem a lei brasileira.

Outro parlamentar que também apresentou proposta de homenagem a Musk foi o deputado Samuel Júnior (Republicanos). Na sessão da última segunda-feira, 8, o deputado estadual propôs junto à Mesa Diretora a concessão da Comenda Dois de Julho.