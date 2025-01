Deputado baiano grava vídeo inusitado para protestar contra escala 6x1

Parlamentar chamou atenção sobre o tema - Foto: Reprodução | Instagram | pastor Sargento Isidório

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) movimentou as redes sociais ao falar sobre direitos dos trabalhadores e criticar a proposta de cortes nos benefícios sociais. Em vídeo compartilhado no Instagram, o parlamentar baiano defendeu o fim da escala 6x1 e a manutenção do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Nos bastidores da Câmara Federal, em Brasília, o pastor não poupou críticas ao projeto de lei que restringe o acesso ao BPC, aprovado pelo Senado na sexta-feira, 20. A proposta faz parte do pacote de corte de gastos do governo federal, que tenta reduzir despesas obrigatórias como aposentadorias e benefícios sociais.

Leia mais

>>Câmara dos Deputados volta a discutir fim da escala 6x1 nesta quarta

>>“Discussão é válida”, defende Temer sobre fim da jornada 6x1

Mas não foi só isso. Ainda na gravação, Isidório aproveitou para criticar o que chama de "escala de escravidão". Segundo ele, a jornada de trabalho atual é desumana e precisa ser revista. “O trabalhador não é robô! Precisamos acabar com a escala de escravos”, afirmou.

A proposta defendida pelo deputado prevê cinco dias de trabalho seguidos de dois de descanso (5x2), sem redução salarial.

Veja