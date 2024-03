Deputado baiano vai aos EUA em missão oficial e destaca crescimento | A TARDE

Crescimento acima do esperado do PIB em 2,9% em 2023, volta aos top dez da economia mundial, superávit recorde de US$ 98,8 bilhões na balança comercial com os Estados Unidos (EUA) e maior nível - acima dos US$ 5,7 bilhões - na história da relação bilateral com o Canadá. Esses foram os principais pontos destacados pelo deputado federal Jorge Solla (PT) durante missão oficial em Washington, capital dos Estados Unidos.



O parlamentar baiano representou o Congresso brasileiro e foi convidado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

A iniciativa fez parte do encontro dos setores de Promoção Comercial e Investimentos (Secoms), Setores de Ciência, Tecnologia e Inovação (Sectecs) e adidos agrícolas baseados nos postos diplomáticos do Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá.

“Foi uma oportunidade muito rica para expormos aos países da América do Norte que o Brasil está de volta ao protagonismo mundial, de forma muito positiva, do ponto de vista das relações econômicas, comerciais e culturais”, salientou Solla, que esteve no país entre os dias 12 e 15 de março.

O petista ressaltou os números da economia do primeiro ano do governo Lula (PT) e falou sobre o papel do Congresso Nacional no fortalecimento das relações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos (EUA) e o Canadá. “É incrível como sempre nos governos do nosso presidente os índices são favoráveis. Costumam atribuir a diversas conjunturas, em vez de creditarem a um governo que trabalha e sabe o que faz. Talvez seja o tal 'fator sorte' do presidente, como dizem”.

A agenda de Solla ainda incluiu um encontro no Capitólio - o equivalente estadunidense ao Congresso brasileiro - com o deputado democrata Lou Correa. Além do deputado baiano, a comitiva brasileira conta com o presidente da ApexBrasil; o ex-senador Jorge Viana; a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti; o senador Fernando Farias; o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França; e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, além de representantes do Ministério do Desenvolvimento, da Embrapa e do Sebrae.