Deputado cobra providências após vandalismo em gabinete de vereadora | A TARDE

O deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) pediu que haja providências contra o ato de vandalismo ao gabinete da vereadora Laina Crisóstomo, na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

"É um ato absurdo que demonstra o que é essa extrema direita hoje no país, a situação de agressividade que eles se encontram e a necessidade da sociedade repelir esse tipo de ação e, obviamente, as instituições também. A companheira Laina corajosamente enfrentou essa situação. Ela não vai baixar a cabeça porque é uma guerreira", afirmou o parlamentar.

Hilton disse ainda que o PSOL terá uma reunião da executiva estadual para avaliar medidas a serem tomadas sobre o caso.

"Nós do Partido Socialismo e Liberdade estamos vivendo isso no Brasil todo, porque a nossa posição é aguerrida, especialmente contra essa extrema direita, e o pessoal segue nessa trilha. Nós vamos ter uma reunião da direção estadual do pessoal que vai pautar essa situação e ver as medidas partidárias. Por enquanto, as nossas personalidades, inclusive nacionalmente, estão se solucionando e tanta força para você, minha companheira Laina, nós estamos juntos, juntas e juntes no enfrentamento a essa que virou a maior chaga", completou.