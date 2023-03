Deputado propõe audiência para discutir mobilidade em Feira de Santana

Membro da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) propôs, durante reunião do colegiado, uma audiência pública para discutir a atualidade da legislação sobre a Região Metropolitana de Feira de Santana e também um novo modal para a Princesa do Sertão, localizada a 115 quilômetros da capital baiana. Deputados membros da comissão aprovaram a proposta por unanimidade, mas a data e horário da discussão no parlamento estadual ainda serão definidos.

Em sua fala, o deputado justificou a importância da audiência. “É necessário discutir, na atualidade, um modal para a cidade de Feira de Santana. Discutir a atualidade da legislação sobre a região metropolitana da cidade. Vivemos outro momento, de novas possibilidades e com a volta do Presidente Lula teríamos que preparar para a Bahia não perder as oportunidades de investimentos nas diversas áreas. Esse formato da região metropolitana de Feira de Santana é importante que seja atualizado”, propôs Robinson Almeida, que ontem esteve reunido na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado tratando do assunto com a titular da pasta, Jusmari Oliveira, o deputado federal Zé Neto (PT) e os vereadores Sílvio Dias (PT) e Professor Ivamberg (PT).

A Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS) foi sancionada pelo governador Jaques Wagner (PT) em 6 de julho de 2011 pela Lei Complementar Estadual nº 35 e entrou em vigor no dia seguinte, 7 de julho de 2011. Além de Feira de Santana, também integram a RMFS, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Tanquinho e São Gonçalo dos Campos. A expectativa é que a atualização possibilite a inclusão de pelo menos mais dez municípios e fortaleça o desenvolvimento da região que tem uma população superior a 700 mil habitantes.