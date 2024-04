Deputado propõe projeto para acabar com trotes em universidades | A TARDE

O deputado federal Capitão Alden (PL), membro titular da Comissão de Educação na Câmara Federal, protocolou uma proposição para proibir novos atos, após o caso da Universidade Federal do Rio Grande (UFRG), quando calouros foram envolvidos em cenas de nudez com estudantes do curso de Artes Visuais nas dependências da instituição de ensino.

O Projeto de Lei 835/2024, de autoria do parlamentar baiano, acrescenta a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a vedação de realização de trotes em alunos “recém-ingressos” no ensino superior, quando promovidos sob coação, agressão física, moral ou qualquer outra forma de constrangimento que possa acarretar risco à saúde ou à integridade física e mental dos alunos.

"Sob o pretexto de promover a integração entre calouros e veteranos por meio do companheirismo, o trote é marcado pela violência física e moral, baseada na agressão e no constrangimento. Por este motivo protocolei este projeto para garantirmos a preservação do clima de harmonia e respeito nas instituições de ensino superior de nosso país”, justifica o liberal.



De acordo com o político o PL 835/2024 tem por objetivo acrescentar à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a proibição expressa da realização de trotes abusivos nos alunos “calouros” do ensino superior, visto que, tais práticas, quando promovidas sob coação, agressão física, moral ou qualquer outra forma de constrangimento, representam uma violação aos direitos dos estudantes, podendo acarretar danos à saúde e à integridade física e psicológica dos mesmos, além de perpetrar a naturalização da violência.