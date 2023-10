Deputado propõe trocar nome do Derba para Rodovia Lucas Caribé

Com o intuito de prestar homenagem ao policial federal morto na semana passada, o deputado estadual Júnior Nascimento (União Brasil) sugeriu, através de um Projeto de Lei, que a BA-528, mais conhecida como Estrada do Derba, passe a se chamar Rodovia Lucas Caribé.



"Considerando que o agente Lucas Caribé Monteiro de Almeida teve sua vida ceifada no exercício da função, combatendo o crime organizado, atuando na linha de frente e defendendo os cidadãos de bem do nosso Estado, solicito aos ilustres deputados a aprovação deste projeto", escreveu Júnior Nascimento no Diário Oficial da Alba, em apelo às Comissões de Constituição e Justiça; Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público; e Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle.

Lucas Caribé Monteiro de Almeida foi atingido durante uma emboscada na localidade do Derba, em Valéria, em uma região de matagal, quando atuava em operação de combate às facções.