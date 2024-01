Deputado ressalta importância de investimentos em tecnologia | A TARDE

O deputado estadual Raimundinho da Jr (PL) marcou presença durante a visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Salvador, onde foi assinado um acordo para a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. O evento, que teve lugar na Base Aérea de Salvador, representou um marco significativo no avanço da pesquisa e desenvolvimento no campo aeroespacial no estado.

O Parque Tecnológico Aeroespacial, que será instalado na referida Base Aérea, tem como propósito fomentar o ensino e as pesquisas avançadas na área, consolidando-se como um polo de inovação e conhecimento. O projeto visa não apenas fortalecer o setor aeroespacial, mas também impulsionar o crescimento econômico da Bahia, abrangendo áreas como o agronegócio e a agricultura familiar.

Raimundinho da Jr expressou sua satisfação ao sair do evento, ressaltando a importância dos investimentos federais e estaduais no desenvolvimento do estado e do país. "Presenciar a assinatura desse acordo é motivo de grande esperança e confiança no futuro. O governo está direcionando recursos para áreas estratégicas, como o aeroespacial, o agronegócio e a tecnologia. Isso representa um compromisso sério com o crescimento da Bahia e do Brasil", afirmou.

O deputado que tem acompanhado de perto as iniciativas em prol do desenvolvimento do estado, enxerga no investimento no setor aeroespacial uma oportunidade para impulsionar a economia local e promover a inovação. Ele ainda reiterou seu compromisso em apoiar projetos que contribuam para o crescimento sustentável da Bahia, destacando a importância do evento como um marco positivo para a região.