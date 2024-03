Deputados baianos confirmam presença no ato de Bolsonaro em São Paulo | A TARDE

O ato de protesto em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que acontece neste domingo, 25, na Avenida Paulista, em São Paulo, contará com a presença, também, de políticos baianos. Entre os principais apoiadores do ex-mandatário no estado, o presidente do PL Bahia, João Roma, e o deputado estadual, Leandro de Jesus, já confirmaram que estarão na manifestação.

Além do ex-ministro e do parlamentar, estarão presentes os deputados federais Capitão Alden (PL) e Roberta Roma (PL) e o estadual Diego Castro (PL).

No comunicado de confirmação, o presidente estadual do PL ressaltou que o protesto será em defesa da liberdade e democracia e julgou o ato com importante que os brasileiros se engajem no propósito de lutar contra os desmandos que vêm ocorrendo no país.

“Estarei junto com o nosso capitão, neste domingo,25, em São Paulo, nesse movimento ordeiro e pacífico pelo fortalecimento da nossa pátria amada e grandiosa. É muito importante que estejamos engajados nesse propósito de lutar contra os desmandos que têm acontecido no nosso país. Vamos caminhar unidos nesta missão!”, escreveu.

Já Leandro de Jesus, conhecido como um dos principais organizadores de manifestações, compartilhou um vídeo no aeroporto a caminho de São Paulo.”Acima de tudo a verdade.”

“Vamos lá todo mundo junto na paulista, vai ser gigante, vamos lá lutar por liberdade e pela nossa pátria, pelo nosso futuro”, disse.

O idealizador do ato é o pastor evangélico Silas Malafaia que vai alugar um trio elétrico onde o ex-presidente fará um discurso para os apoiadores.

Convocada como um evento em defesa da democracia, a manifestação vai reunir alvos da Polícia Federal suspeitos de tentar um golpe de Estado.

Bolsonaro e seus aliados estão sendo investigados por articularem um golpe após a vitória do ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ação, realizada no último dia 8, após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-presidente teve o passaporte apreendido.