Deputados devem escolher nome que disputará TCM em 2024 | A TARDE

O conselheiro Fernando Vita renunciou nesta terça-feira, 5, à vice-presidência do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) da Bahia na sessão do Pleno. Vita deve deixar o cargo na Corte até o próximo dia 22, quando se aposenta compulsoriamente, após completar 75 anos.

A saída de Vita atiça as discussões entre os deputados estaduais, visto que a preferência para ocupar a cadeira da Corte de Contas, desta vez, deve ser indicada pelos parlamentares. Com isso, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) já conta com quatro nomes postos pela base governista: Paulo Rangel (PT), Roberto Carlos (PV), Rogério Andrade (MDB) e Fabrício Falcão (PCdoB). A bancada de oposição ainda não definiu quem irá apoiar, mas o ex-deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos) já se coloca no jogo para disputar novamente o cargo, e conta com apoio do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Com a proximidade do recesso parlamentar, a escolha sobre o nome que concorrerá à vaga deve ser definida apenas em 2024.

“Nós estamos conversando com nossos pares. As coisas têm avançado muito do ponto de vista de apoio dos colegas. Esperamos que essa decisão saia este ano, mas tudo indica que provavelmente não sai. [...]. Porque, segundo as informações que nós temos, o conselheiro tem até o dia 22 [para deixar o cargo]. Isso vai pegar a Assembleia [que entra] em recesso. Isso significa que pode acontecer somente no ano que vem”, disse Roberto Carlos (PV), pré-candidato ao TCM.

Em conversa com o portal A TARDE, o parlamentar ainda acrescentou que espera ser apoiado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), e que, inclusive, marcou uma agenda com o chefe do Executivo estadual para tratar sobre o assunto.

“Estamos esperando o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, chegar à Bahia também para a gente ter um momento. Já pedi, inclusive, a ele uma agenda para tratar desse assunto também. E tenho conversado com muita gente, tenho recebido muito apoio”, concluiu.

Assim como vem sendo discutido, os parlamentares da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) querem um deputado para pleitear a vaga, mas resistem a um nome posto pelo PT. Nos bastidores da Casa, ventilam-se que a sigla já indicou dois candidatos que figuram o cargo: o ex-deputado federal Nelson Pellegrino, e a ex-primeira-dama, Aline Peixoto. Por isso, não há mais espaço para lançar um outro nome.

O PCdoB, que além de Falcão, também conta com o nome do deputado federal Daniel Almeida para compor a vaga, e, corre o risco de ficar novamente de fora da disputa. Isso porque, a sigla integra a Federação com o PT, que pode ser vetado de indicar um nome.