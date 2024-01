Desembargador baiano é nomeado para vaga de conselheiro no CNJ | A TARDE

O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), José Edivaldo Rocha Rotondano, foi nomeado nesta quarta-feira, 27, como membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A nomeação consta no Diário Oficial da União (DOU), e foi assinada pelo presidente Lula (PT). A nova função do magistrado começa a valer no dia 1 de janeiro.

A vaga ocupada por Rotondano no CNJ é destinada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Para exercer o cargo, o baiano de Santa Inês não precisa se afastar da cadeira de desembargador do TJBA, sendo assim, ele deve apenas participar das sessões do conselho.

Além de Rotondano, foram nomeados para o cargo outras cinco pessoas, são elas: Daniela Pereira Madeira, Mônica Autran Machado Nobre, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Renata Gil de Alcântara Videira e Daiane Nogueira de Lira.

Nas redes sociais, o desembargador comemorou a nomeação. "Subirei o primeiro degrau do Conselho Nacional de Justiça com muita fé e humildade, como sempre fiz ao longo da minha vida pessoal e profissional", escreveu.

E acrescentou: "obrigado aos que me apoiaram, que torceram por mim, que estiveram e estão comigo nessa longa jornada. Meu coração é só gratidão a Deus por todas as oportunidades que ele me proporciona", acrescentou o desembargador.