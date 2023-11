Diretório do PSD defende pré-candidatura de Caetano em Camaçari | A TARDE

O secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, que evita falar publicamente sobre uma eventual candidatura em Camaçari, já conta com o apoio oficial do diretório municipal do PSD do município.

Durante o encontro deste sábado, 21, a sigla anunciou oficialmente que apoia uma possível candidatura do titular da Serin na cidade em 2024. O presidente do diretório, Vital Sampaio, defendeu o nome de Caetano para o município.

“Foi uma reunião muito importante e histórica para o partido, estamos entrando no processo de pré-campanha e hoje o PSD oficializou o apoio à pré-candidatura de Luiz Caetano a prefeito de Camaçari em 2024”, disse.

De acordo com o vice-presidente da legenda, Luiz Roberto Sobral, o PSD vai apoiar Caetano “de forma irrestrita e integral”, se o secretário for o escolhido pela oposição para disputar a eleição municipal.

Em junho deste ano, Caetano e os novos membros do PSD – que na Bahia é liderado pelo senador Otto Alencar – se reuniram para discutir estratégias para a disputa eleitoral do próximo ano.