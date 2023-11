“Divulgação da Bahia para o mundo”, diz Bruno Monteiro sobre Liberatum | A TARDE

Durante a abertura do Festival Liberatum, na manhã desta sexta-feira, 3, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, o secretário estadual de Cultura (Secult-BA), Bruno Monteiro, conversou com o Portal A TARDE sobre o que espera do evento internacional.



“A gente enxerga [o Liberatum] como uma oportunidade muito rica de produção de conhecimento, de troca de experiências e de divulgação da Bahia para o mundo”, afirmou Bruno Monteiro, que enxerga a possibilidade de novas edições do evento acontecerem na capital baiana, assim como o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o criador do Liberatum, Pablo Ganguli.

A edição deste ano termina neste domingo, 3. Até lá, se apresentarão Viola Davis, Rossy de Palma, Angela Bassett, Debbie Harry, Alcione, IZA, Taís Araújo e Karol Conká. “A cultura é um processo que está sempre em transformação. Esse intercâmbio com outras produções e outras lideranças, do Brasil e do mundo, ligadas a esses temas, com certeza vem para fortalecer os nossos fazeres culturais”, disse o secretário estadual de Cultura.

Ouro Negro

Durante a entrevista, Bruno Monteiro falou também sobre o Edital Ouro Negro, que nesta edição receberá ajustes nos valores a serem entregues aos blocos afro. “Nós sabemos que o Ouro Negro muitas vezes é o único financiamento que esses blocos têm. Eles não têm apoio privado. Então, é um Ouro Negro muito mais abrangente, que compreende não só o Carnaval, mas esse conjunto de festas populares de Salvador e do interior do estado”, disse Bruno.

As inscrições para o edital vão até 30 de novembro. “Ele dobra o investimento para quase R$ 15 milhões. É uma ampliação significativa, tanto no Carnaval de Salvador, reconhecendo os outros circuitos, como o Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina e o Riachão no Garcia, quanto nas festas populares, como as lavagens, as micaretas e os carnavais do interior”, concluiu.