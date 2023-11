Criador do Liberatum fala de 2ª edição em Salvador: “mais monumental" | A TARDE

O Festival Liberatum só começa oficialmente nesta sexta-feira, 3, mas pode-se dizer que já é um sucesso. Gratuitos, os ingressos esgotaram poucos minutos após a disponibilização. Na quinta-feira, 2, o evento, que vai reunir nomes como Viola Davis, Rossy de Palma, Angela Bassett, Debbie Harry, Alcione, IZA e Taís Araújo, acabou anunciando um novo lote para a mesa surpresa com a cantora Karol Conká, no sábado, dia 4.

Leia mais: Viola Davis e Julius Tennon lançam nova produtora em Salvador

Presente no jantar do Fera Palace Hotel, o criador do festival, Pablo Ganguli, falou com exclusividade ao Portal A TARDE sobre a possibilidade de uma segunda edição em Salvador. Sem dar muitos detalhes, o diretor de cinema indiano afirmou que o evento deste ano é apenas uma amostra de algo maior que está por vir para a capital baiana.

“Acho que esse ano é o primeiro gosto do Liberatum. Nossa visão é de fazer algo muito mais monumental para os anos que vêm, vocês vão ver”, prometeu.

O Festival Liberatum vai até o domingo, 5. A programação inclui mesas de debates, mostras de cinema, exposições e homenagens à Alcione e Angela Bassett.

Criado em 2001, o festival já foi realizado em mais de 10 países e cinco continentes, com participação de personalidades como os americanos Will Smith e Cher, a britânica Zaha Hadid e os brasileiros Pelé e Pabllo Vittar.

De acordo com a organização, o evento tem como objetivo promover a igualdade, a diversidade e a inclusão. Na Bahia, o festival será centrado na cultura negra. A edição de Salvador é também a primeira do Brasil.