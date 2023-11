"É uma tentativa de formatar um bloco de apoio ao governo", diz Lídice | A TARDE

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) explicou a criação do novo bloco informal da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), composto por três partidos, incluindo o PSB. O chamado G8 foi divulgado na última terça-feira, 17.

“É um novo bloco que vai se formar na frente. Hoje é uma formação informal porque os blocos se formam de dois em dois anos, quando tem eleição para presidente e é uma tentativa de formatar um bloco de apoio ao governo do Estado”, esclareceu a presidente estadual do PSB, nesta sexta, 20, ao Portal A TARDE.

A nova bancada abriga os seguintes parlamentares: Rogério Andrade e Mateus Ferreira, do MDB; Soane Galvão e Fabíola Mansur, do PSB; Niltinho, Eduardo Salles, Hassan e Antônio Henrique, do Progressistas. O bloco ainda deve ser ampliado para dez parlamentares, quando serão incluídos outros dois do PP: Felipe Duarte e Nelson Leal, que fazem parte do primeiro G8.

Lídice enfatiza que “a formação do bloco é importante para disputar espaços dentro da Casa [Legislativa], nas comissões e de fala no plenário”.

O G8, que será transformado em G+, só poderá ser formalizado em fevereiro, quando inicia o novo ano legislativo. A expectativa é que o bloco seja o maior da Casa Legislativa.