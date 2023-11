Eduardo Leite deve abrir mão de concorrer à presidência do PSDB | A TARDE

Em meio a briga jurídica, o governador Eduardo Leite deve abrir mão de concorrer à presidência do PSDB. Com vistas em 2024, Leite acredita que a sigla deve ser comandada por alguém com disponibilidade completa para liderar o partido.

"A necessidade de atendimento das questões eleitorais vai exigir muito do presidente do partido, para estratégias de candidaturas, coligações, financiamento, vai demandar alguém com mais disponibilidade. Tanto quanto possível que seja uma outra pessoa, parece ser melhor para o partido. A condução do partido em um ano eleitoral vai exigir uma especial disponibilidade de tempo, e a minha é tomada para conduzir o Rio Grande do Sul", disse.

Uma decisão judicial anulou as eleições que consagrou Leite como presidente da legenda. O partido recorreu à Justiça, contudo, teve o recurso rejeitado pela 13ª Vara Cível de Brasília. A juíza Vanessa Trevisan também negou um pedido do autor da ação, o prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Orlando Morando, para afastar Leite do comando da sigla imediatamente.

Na Bahia, o PSDB deverá ter um novo comando. Isso porque a convenção estadual da sigla pode eleger o deputado estadual Tiago Correia como presidente do partido, atualmente, capitaneado pelo deputado federal Adolfo Viana.