Eleição de conselheiros tutelares: prefeitura monta operação especial | A TARDE

A Prefeitura de Salvador montou uma operação especial para o acompanhamento da eleição de conselheiros tutelares da capital baiana neste domingo, 1º.

A gestão municipal mobilizou cerca de 1.600 pessoas, entre servidores e terceirizados, atuando em colégios eleitorais. Com o objetivo de oferecer suporte administrativo ao processo de escolha unificada para quadriênio 2024/2028, desde o início da semana, os envolvidos participam da preparação das urnas no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE- BA).

Durante a operação foi desenvolvido um sistema informatizado para consulta de eleitores e apuração via QR Code. O deslocamento das urnas e armazenamento no grupamento da Guarda Civil Municipal (GOE), distribuição e instalação das 430 urnas em 76 escolas municipais e estaduais e acompanhamento do processo de votação em tempo real, também fica a cargo da equipe.

Todo cidadão maior de 16 anos, inscrito como eleitor em Salvador, tem direito a escolher até cinco candidatos, por meio do voto direto, secreto e facultativo. A eleição conta com a participação de 328 candidatos que ocuparão as vagas distribuídas entre os 24 Conselhos Tutelares de Salvador.

Eles estão divididos por território e área de abrangência composta por um grupo de bairros e em cada sede do Conselho há cinco conselheiros e conselheiras vinculados.



A apuração acontece no mesmo dia, a partir das 18h, no Colégio Estadual Thales de Azevedo, no Costa Azul. Os candidatos e os eleitores também poderão acompanhar a apuração ao vivo no site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A comissão para escolha dos conselheiros tutelares, que conta com representantes do governo municipal e de organizações da sociedade civil acompanhará a apuração e divulgará o resultado.



O Portal A TARDE acompanhou o início da votação na manhã deste domingo e notou movimentação bem tranquila no Colégio Thales de Azevedo, no Costa Azul.

O processo foi agrupado em menos escolas neste ano, mas com mais salas em cada uma. As salas se dividem por letra. Ao chegar no local, o eleitor deve consultar o número da sala conforme a primeira letra do nome.