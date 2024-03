Eleito conselheiro, Paulo Rangel visita TCM nesta quarta | A TARDE

Eleito conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o deputado estadual Paulo Rangel (PT) visitou na manhã desta quarta-feira, 6, a sede da Corte. Na oportunidade, ele foi recebido pelo presidente, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto e se reuniu também com os conselheiros Plínio Carneiro Filho, Mário Negromonte, Nelson Pellegrino e Ronaldo Sant’Anna.

Para ser empossado ao cargo, o parlamentar precisa renunciar a sua cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), além de se desfiliar do partido. Após o ato, o petista precisa aguardar a sua nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE), assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Durante visita institucional, Rangel ainda buscou informações sobre a dinâmica do trabalho e a infraestrutura disponível nos gabinetes.

Na Corte de Contas, o novo conselheiro ocupará a vaga deixada por Fernando Vitta, em dezembro, após aposentadoria compulsória. Para ser alçado ao cargo, Rangel teve 36 votos favoráveis à sua condução contra 22 do seu adversário, Marcelo Nilo (Republicanos).

Com a saída do petista, a primeira suplente da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB e PV), Neusa Cadore assume uma vaga efetiva na Casa e abre espaço para o retorno do ex-deputado Marcelino Galo, que ocupará o posto deixado por Osni Cardoso, atual secretário de Desenvolvimento Rural (SDR).

>> Vitória de Rangel para vaga no TCM muda composição na Alba