Vitória de Rangel para vaga no TCM muda composição na Alba | A TARDE

A composição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vai mudar. A renúncia do deputado estadual Paulo Rangel (PT) para assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Município, efetivará a suplente em exercício, eleita pela Federação Brasil da Esperança, Neusa Cadore (PT).

Com a mudança de Cadore, uma vaga será aberta para o próximo suplente da federação e o ex-deputado petista Marcelino Galo deverá ser convocado para tomar posse e exercer o mandado na suplência do deputado Osni Cardoso (PT), atual secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, que se licenciou do Legislativo para assumir esse cargo no Poder Executivo no início da gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Antes de tudo, Rangel ainda vai ser nomeado como conselheiro pelo governador. O deputado foi eleito para ocupar a sétima cadeira do TCM, no lugar do ex-conselheiro Fernando Vita, aposentado no final do ano passado.

A disputa pelo cargo foi contra o ex-deputado Marcelo Nilo, que contava com o apoio da oposição, mas por ser minoria na Casa, acabou ficando para trás com 22 votos, contra 36 do atual parlamentar.