Em Brasília, Jerônimo se reúne com ministros por recursos para a Bahia

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) desembarcou em Brasília, na manhã desta quinta-feira, 2, para participar do relançamento do Novo Programa Bolsa Família com o presidente Lula (PT). Durante o dia, o chefe do Executivo estadual também irá realizar uma série de encontros com ministros em busca de recursos e obras para a Bahia.

Jerônimo terá audiências com os ministros da Casa Civil (Rui Costa) Relações Institucionais (Alexandre Padilha), Transportes e Cidades (Renan Filho). Além disso, os senadores Jaques Wagner e Otto Alencar devem estar presentes nos encontros.

Com os ministros, Jerônimo irá debater temas como o programa programa Minha Casa, Minha Vida, investimentos em estradas, ferrovias e a ponte Salvador-Itaparica, que o governador pretende tirar do papel com o auxílio do governo federal. Já o encontro com Padilha, de acordo com Jerônimo, é para "alinhamento político".

No final da manhã, por volta das 11h, o governador irá acompanhar o presidente Lula no lançamento do programa Bolsa Família.

"Hoje é um dia especial, teremos o relançamento do Bolsa Família, esse programa que ajuda a combater a fome e a extrema pobreza e beneficia muitos baianos. E vamos aproveitar e passar em ministérios estratégicos para defender os interesses da Bahia", declarou Jerônimo.