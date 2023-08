Em encontro, alunos apresentam propostas de educação ao governador

Um evento que aconteceu na tarde desta quarta-feira,16, reuniu cerca de 160 estudantes das escolas estaduais baianas, onde apresentaram um plano de ação com propostas para a educação. O trabalho realizado por 13 grupos com alunos dos 27 territórios de identidade do estado foi apresentado ao governador Jerônimo Rodrigues e à secretária da educação Adélia Pinheiro.

Para os grupos de trabalho, foram separados os 13 eixos do Estatuto da Juventude para serem estudados e analisados criticamente pelos estudantes. Após a discussão, os jovens construíram propostas a partir de diretrizes do Estatuto, como “Educação, Trabalho e Renda”, “Diversidade e Igualdade”, “Mulheres, Negros, LGBTQIAPN+, Pessoas com Deficiência”, “Saúde e Saúde Psicológica” e “Território (Indígenas, Quilombolas, Campo/Rural”.

“O objetivo, ao longo desses dias, é discutir temáticas de interesse da juventude e também as que trazem o valor da mobilização, da integração, do diálogo, do respeito à diversidade. Ao mesmo tempo, levamos para eles ferramentas e capacitação para que eles dialoguem melhor dentro das suas escolas”, disse Adélia Pinheiro.

Jerônimo Rodrigues destacou que o Estado faz o seu papel, oferecendo as condições necessárias, infraestrutura, profissionais, material, acolhimento. “É importante compartilhar a responsabilidade da aprendizagem com as famílias, profissionais da educação, mas, acima de tudo, com os estudantes, que são nosso interesse. Quando eles se envolvem na aprendizagem, é mais fácil. É importante que eles compreendam, desde cedo, o seu lugar na condição de liderança, para expressar os desejos dos seus pares”, salientou.