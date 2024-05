Empresa baiana monta equipamentos para sondagem da Salvador-Itaparica | A TARDE

O presidente da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica, Cláudio Villas Boas, participou de uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), ao lado do secretário Angelo Almeida, para discutir a viabilidade financeira das áreas impactadas com a construção do equipamento.

Durante o encontro, o presidente da Concessionária, responsável pelo sistema viário, revelou que o processo de sondagem e o fornecimento de balsas vem sendo feito pela empresa baiana de Engenharia Portuária, Subaquática e Offshore, Belov. O mesmo empreendimento é responsável por montar os equipamentos chineses em seu estaleiro no Porto de Aratu. Para o serviço, foi aplicado um investimento de R$ 160 milhões para coletar amostra do solo marítimo.

“Discutir com o consórcio da Ponte Salvador-Itaparica um plano estratégico para o desenvolvimento econômico dos territórios do Recôncavo, do Baixo Sul e do entorno do sistema viário é fundamental para garantir a sustentabilidade e para que a sociedade tome conhecimento de que, para além de um projeto de mobilidade urbana, é um projeto de desenvolvimento econômico, sustentável e robusto”, afirma Angelo Almeida.

De acordo com Cláudio Villas Boas, a construção do novo sistema viário, que inclui a ponte, é uma construção civil de obra pesada, onde a maior parte de seus insumos e serviços e empresas parceiras virão das regiões mais próximas de onde se efetivará a construção.

“Iniciamos a sondagem com a contratação de duas grandes empresas, uma chinesa e uma brasileira, porém todo o serviço executado localmente é terceirizado para empresas locais. Um exemplo é a Belov, parte integrante do consórcio. E assim acontecerá em todo o processo construtivo desse novo sistema viário, ou seja, as empresas baianas e locais terão papel preponderante nesse investimento. Neste momento, eu imagino em torno de 300 a 400 empregos de uma forma indireta, mas na obra em si, a perspectiva é de cerca de 7 mil vagas de trabalho no processo de construção da ponte”, explica.

Ponte Salvador-Itaparica

O Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica será um novo vetor de distribuição de renda e vai impulsionar a economia de toda a Bahia, contemplando 10 milhões de baianos em cerca de 250 municípios. O investimento vai fomentar o desenvolvimento econômico a partir da atração de novos empreendimentos em áreas como logística, indústria, comércio, serviços e mercado imobiliário. O novo sistema irá também impulsionar de maneira sustentável o turismo na Bahia, já que a distância entre Salvador e importantes zonas turísticas do estado, como o Sul e Baixo Sul, será reduzida em mais de 100 km.

Além da ponte com 12.4 km sobre o mar, a maior da América Latina, serão construídos novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz. Na capital, serão 4 km de uma nova estrutura entre a região da Calçada e Água de Meninos, composta por um conjunto de viadutos e dois novos túneis que ficarão paralelos aos da Via Expressa. Já em Vera Cruz, o fluxo de veículos oriundos da ponte será direcionado para uma nova via expressa com 22 km, que será construída na região de Mar Grande e segue até as proximidades de Cacha Pregos. Por fim, será duplicado um trecho de 8 km da BA-001 desde Cacha Pregos até o início da Ponte do Funil, onde finaliza a área de atuação da Concessionária.

Publicações relacionadas