Enem 2025: Rowenna ressalta apoio aos estudantes da rede pública

Secretária da Educação, Rowenna Brito - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A Secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, citou, em entrevista ao Grupo A TARDE, as estratégias que implementou e irá reforçar este ano para apoiar os estudantes da rede pública na preparação para o Enem de 2025.

“Desde 2023, a gente vem realizando o projeto Tô com você no Enem. No ano passado, nós ampliamos as ações do projeto, que já começou em abril, estimulando os estudantes da nossa rede a buscarem a isenção da taxa de inscrição do Enem. Ao longo de, praticamente, todo o ano, o Tô com você no Enem realizou uma série de atividades, como estímulo às inscrições, preparação para o exame com a promoção de aulões, garantia de transporte na capital e no interior para os dias da prova, além do acolhimento aos candidatos”, detalhou.

Rowenna sinalizou ainda que manterá, por mais um ano, o programa que tem mostrado bastante resultado na Bahia.

“A Bahia foi o terceiro Estado com mais inscritos, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Na nota da Redação entre as redes públicas, os estudantes da Bahia ficaram com a quarta colocação, atingindo uma pontuação entre 980 e 1.000. O resultado do SISU foi um desdobramento desse processo. Fomos o terceiro estado com mais aprovações no Brasil, o melhor desempenho da Região Nordeste, com aproximadamente 22 mil estudantes selecionados que em breve vão estar aí nas universidades, não só da Bahia, mas também em outros estados. Tivemos estudantes da rede pública aprovados em cursos concorridos de universidades de todo o país”, declarou.

“Tudo isso nos estimula a investir ainda mais em todas essas ações que contribuíram para o sucesso dos nossos estudantes”, ressaltou.