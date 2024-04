“Espero que ele não tenha cometido crime”, diz Bruno Reis sobre Moro | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), se posicionou sobre o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que poderá cassar o mandato de senador do seu correligionário Sérgio Moro (União Brasil-PR).



“Espero que ele não tenha cometido crime”, afirmou Bruno Reis, em coletiva de imprensa durante cerimônia que marca o início da construção da Arena Multiuso, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 1º.

O motivo que poderá levar Moro à cassação e inelegibilidade por oito anos é o excesso de gastos na pré-campanha. “Que se tire o componente político e se atenha aos autos, às questões processuais”, disse o prefeito de Salvador.

Para Bruno Reis, Moro é uma pessoa que prega a moralidade e a regularidade. “Que todos tenham direito à defesa e que a decisão possa ser justa”, concluiu.

