Julgamento que pode cassar mandato de Moro começa nesta segunda | A TARDE

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) retoma, em Curitiba, às 14h desta segunda-feira, 1, o julgamento que pede a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil). A expectativa é que a análise do caso se prolongue em pelo menos três sessões, até o dia 8 de abril.

O ex-juiz responde a duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs). Uma delas foi protocolada pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outra pela Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), base do presidente Lula.

Além desta segunda, o TRE também reservou a quarta, 3, e o dia 8 de abril para o julgamento dos processos. A data exata da conclusão vai depender da velocidade dos votos da corte, ou seja, o julgamento tanto pode durar os três dias, como pode terminar antes.



Moro, que entrou na política após ganhar projeção nacional sendo o juiz responsável pelos processos da Lava Jato, responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Ele foi eleito com 1,9 milhão de votos.

As ações contra Moro possuem teor similar e serão julgadas em conjunto pela corte.