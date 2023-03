"Espírito público e a sensibilidade social", diz Aristides sobre Aline

O presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer, Aristides Maltez Filho, exaltou o trabalho social da ex-primeira dama, Aline Peixoto, à frente da colaboração do Estado para ampliação da UTI do hospital Aristides Maltez.

“Aline Peixoto, na vida da Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), foi um presente divino”, definiu o médico.

“É um reconhecimento pleno pela sua presença firme, dedicada e produtiva para a instituição”, continuou ele, em depoimento gravado em vídeo. O presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer também destacou o espírito público e a sensibilidade social de Aline.

“Graças a sua determinação, a sua coragem e a sua identidade com a missão social de atenção às pessoas desfavorecidas, portadoras de câncer, conseguimos construir uma nova ala no hospital para abrigar a UTI cirúrgica”.

Por fim, Aristides Maltez Filho ainda ressaltou a liderança de Aline Peixoto na campanha de arrecadação de fundos para a ampliação também da área de onco-hematologia do Hospital Aristides Maltez.

“Ainda fruto dos recursos que ela arrecadou através da campanha com Bell Marques e ajuda da própria Secretária de Saúde do Estado da Bahia, nós estamos na iminência de concluirmos um processo dos mais delicados que é a ampliação da área de onco-hematologia para socorrer as pessoas portadoras de leucemia”.