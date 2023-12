"Esquerda tem que apresentar candidatura", diz Robinson Almeida | A TARDE

Com a aproximação do momento em que o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) deve escolher um nome para representá-lo nas eleições de Salvador em 2024, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) resiste com sua pré-candidatura. Na manhã deste domingo, 17, ele defendeu a importância de haver um candidato de esquerda no pleito.

"É um dia de decisões, de reflexões, de debates. E eu estou convencido de que a esquerda tem que apresentar uma candidatura para disputar a prefeitura de Salvador", declarou Robinson, sinalizando que não vê no vice-governador Geraldo Júnior (MDB) uma opção para o campo esquerdista.

O parlamentar também aproveitou para realizar críticas à gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil). De acordo com Robinson, a prefeitura de Salvador dificulta a chegada de novos empreendimentos na cidade, com uma carga tributária alta e prejudicial ao desenvolvimento de negócios.

"O IBGE esta semana confirma que o prefeito Bruno Reis quebrou a economia de Salvador, que caiu de 12ª para 14ª economia entre as cidades brasileiras, perdeu competitividade econômica, fruto de um modelo que deixou a cidade cara, sem capacidade de atrair investimento", lamentou Robinson.

A expectativa é que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) decida neste domingo, após reunião do conselho político, quem será o candidato do grupo governista em Salvador. Robinson demonstra confiança.

"Eu estou firme e disposto a assumir a tarefa. A minha expectativa é que o PT e a esquerda possam liderar essa frente de Jerônimo em Salvador", concluiu o deputado estadual.