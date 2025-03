“Está dando tudo certo”, diz Ivana sobre início de sua gestão na Alba

Ivana Bastos assumiu presidência da Alba após Justiça derrubar reeleição de Adolfo Menezes - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

A deputada estadual Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), falou nesta sexta-feira, 14, sobre suas expectativas para o biênio em que comandará a Casa. Segundo ela, os primeiros dias foram de sinais positivos e a tendência é que a gestão seja dividida com todo o parlamento estadual.

“A intenção é começar pelos trabalhos internos da Casa, através das comissões temáticas. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas comissões. Ontem, eu estive na Escola do Legislativo. Eu quero visitar toda a Casa, eu quero dividir essa gestão com toda a Casa legislativa. Fizemos um belo café da manhã, que nunca houve aqui, para servidoras. Foram mais de 500 mulheres servidoras”, contou a presidente.

Emocionada, Ivana ainda lembrou de seus pais, já falecidos, citando que eles devem estar atuando para garantir uma boa gestão dela à frente da Alba.

“Eu agradeço muito. Estou feliz. Com o pé direito, com muita vontade de trabalhar, vamos acertar, com certeza. E eu acho que, lá de cima, meu pai e minha mãe estão conspirando muito, porque está dando tudo certo”, concluiu Ivana.