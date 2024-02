Estatuto da Igualdade Racial precisa ser atualizado, diz Jerônimo | A TARDE

Uma das modalidades de racismo, a perseguição contra religiões de matriz africana precisa de novas ações do Poder Público para ser contida, disse o governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante a Festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira, 2.

"A gente tem que rever e atualizar o nosso estatuto [da igualdade racial] naquilo que está falho", disse o chefe do Executivo Estadual durante coletiva de imprensa. "Mas temos um estatuto muito atual e muito revelador do que tem que ser o nosso papel, principalmente do Estado", continuou.

Jerônimo disse ainda que, além do Poder Público Estadual, o combate ao racismo religioso se estende aos municípios e à União. "Nós temos uma lei municipal e temos uma lei federal também se agregando ao Estatuto da Igualdade Racial, que estabelece regras para que o Estado brasileiro possa dar conta da sua função", justificou.

"Então, eu tenho dito que o papel do Estado tem que ser feito diariamente. Por exemplo, quando a gente se preocupa em colocar no currículo escolar uma aprendizagem com respeito às culturas religiosas. Uma outra ação é garantir, como nós fizemos, instrumentos de Estado como a delegacia contra a intolerância", concluiu.