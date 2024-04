Exoneração de secretários de Jerônimo é publicada no Diário Oficial | A TARDE

A exoneração de dois secretários da base do governo Jerônimo Rodrigues (PT), foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), neste sábado, 6.

O agora ex-titular da Secretaria de Relações Institucionais, Luiz Caetano, deixa o posto para se tornar pré-candidato à prefeitura de Camaçari. Adélia Pinheiro, agora ex-secretária de Educação, também deixou o cargo para concorrer à Prefeitura de Ilhéus.

Eles serão substituídos pelos chefes de gabinetes das Jonival Lucas e Rowenna dos Santos Britto, respectivamente.