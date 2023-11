Extrema-direita baiana parabeniza Milei por vitória na Argentina | A TARDE

A vitória do candidato de extrema-direita Javier Milei, na eleição presidencial da Argentina, repercutiu na política brasileira desde o anúncio do resultado, na noite deste domingo, 19.

Apoiado por Jair Bolsonaro (PL), Javier Milei fez "uma nova esperança surgir na América Latina", segundo o deputado federal Capitão Alden (PL-BA).

Em mensagem similar, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL), que se dizia confiante com a vitória de Milei mesmo com a segunda colocação do candidato no primeiro turno, chamou o resultado de "vitória da direita na América do Sul".

VITÓRIA DA DIREITA NA AMÉRICA DO SUL! 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/umUOvzPsjs — Leandro de Jesus (@VouComLeandro) November 20, 2023

Colega de Leandro na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Diego Castro (PL) comemorou o fato de que os argentinos derrotaram o kirchnerismo.

Diego provocou ainda os institutos de pesquisa que apontaram vitória de Sergio Massa. O instituto Atlas Intel, parceiro de A TARDE, cravou tanto a vitória parcial de Sergio Massa no primeiro turno quanto a vitória definitiva de Milei no segundo turno.