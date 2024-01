Federação se concretizará, mas talvez após as eleições 2024, diz Bruno | A TARDE

Durante coletiva de imprensa em evento de inauguração da rua Valmir Huspel, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 5, Bruno Reis (União Brasil) falou sobre a possível federação do seu partido com o PP e o Republicanos e comentou como andam as negociações para que seu grupo forme aliança com o PL para as eleições deste ano.

A federação vai acontecer, mas talvez não se concretize antes das eleições municipais de 2024, disse o prefeito da capital baiana. "Ela está praticamente definida. Só estamos avaliando qual o melhor momento para lançá-la, se antes das eleições municipais ou se após as eleições municipais", afirmou.

"União Brasil, PP e Republicanos caminham a passos largos para criar essa federação, que tem diversos objetivos. Em especial, se fortalecer no Congresso Nacional para aprovar medidas importantes que possam fazer o país avançar ainda mais", continuou.

Já as negociações para fechar uma aliança com o PL, que já se desenha desde o ano passado, estão avançadas, segundo Bruno. "Nosso ex-ministro João Roma, ontem [quinta-feira (4)], sinalizou nesse sentido. Também hoje sinalizo aqui. Mas é evidente que isso ainda vai passar por conversas e entendimentos", disse.

Bruno não deu prazo para que as duas partes se entendam. Perguntado se encontrará com Jair Bolsonaro (PL) em março, quando o ex-presidente da República visita a capital baiana, o prefeito desconversou.

"Eu tenho conversado com os dirigentes do PL daqui de Salvador. Em especial com o presidente na Bahia, que é o ex-ministro e ex-deputado de João Roma", concluiu.