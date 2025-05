Feira de Santana: governo avança com restauração da Igreja Senhor dos Passos

Igreja Senhor dos Passos - Foto: Reprodução/Governo da Bahia

O governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (Conder), anunciou nesta quarta-feira, 23, a empresa vencedora da licitação para a restauração da fachada da Igreja Senhor dos Passos, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador

Conforme detalha o documento de anúncio, a instituição escolhida para a execução do projeto foi a Romas Engenharia e Consultoria, e o investimento total será de aproximadamente R$ 1,5 milhão

O prazo para execução dos serviços será de seis meses consecutivos, contados a partir do segundo dia útil após a ordem de serviço.

Restauração

Vista aérea - Em destaque o coroamento da platibanda, com os pináculos e demais elementos decorativos da fachada | Foto: Reprodução/Conder

Segundo o cadastro técnico da proposta, que o Portal A TARDE teve acesso, o relatório técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) alertou sobre a necessidade urgente de recuperação da sustentação dos pináculos da igreja – elemento decorativo e estrutural, geralmente em forma de agulha ou pirâmide.

| Foto: Reprodução/Conder

Pináculos sobre estruturas que necessitam ser recuperadas | Foto: Reprodução/Conder

“A avaliação técnica identificou um avançado processo de degradação e a iminência de desplacamento do sistema argamassado, fatores que comprometem a segurança e a integridade arquitetônica do templo. Caso as medidas necessárias não sejam adotadas, há risco de desprendimento de materiais, o que pode gerar danos à estrutura e colocar em perigo os frequentadores da igreja”, indica.

A requalificação inclui:

Estabilização e consolidação dos elementos das fachadas; Recuperação dos elementos arquitetônicos; Recuperação do revestimento em argamassa; Recuperação do coroamento da platibanda, dos seus pináculos e dos demais elementos decorativos das fachadas.

“Foram avaliados os elementos estruturais que suportam as cargas dos pináculos, identificando os danos causados por processos de degradação”, explicou o documento.

| Foto: Reprodução/Conder

Igreja Senhor dos Passos

Um dos mais tradicionais templos católicos de Feira de Santana, a Igreja Senhor dos Passos, que completou 60 anos no ano passado, foi elevada à categoria de Santuário Arquidiocesano em maio de 2024 e está em processamento de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura (Secult).

O templo fica localizado no centro comercial de Feira, se destacando por seu visual neogótico. A igreja se tornou um cartão postal de Feira de Santana.

O estilo arquitetônico chama bastante atenção, com uma torre suntuosa e pontiaguda, com 35 metros de altura, além e de um número considerável de portas e janelas em grandes tamanhos, vitrais coloridos e arcos em ogivas, na parte interna.

O templo passou cerca de 60 anos em obras, até ser oficialmente inaugurado, em 17 de maio de 1964, pelo primeiro bispo da cidade de Feira de Santana, Dom Jackson Berenguer Prado.