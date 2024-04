Festival Vermelho: Ato internacional reforça apoio à Palestina | A TARDE

O primeiro dia do Festival Vermelho, que aconteceu nesta sexta-feira (22), foi marcado por um epicentro de um ato de solidariedade internacional em apoio à Palestina e em condenação ao genocídio promovido por Israel. Sob a coordenação da deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA), presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba, o evento reuniu embaixadores de diversos países.

No evento, representantes da Palestina, Cuba, Venezuela, Sahara Ocidental, Portugal, Iraque e Vietnã, entre outras nações, estiveram presentes para denunciar os ataques israelenses contra o povo palestino. Também participaram do ato a secretária de Relações Internacionais do PCdoB, Ana Prestes, e o presidente da Cebrapaz, José Reinaldo Carvalho.



Os discursos dos presentes destacaram a urgência de pôr fim à violência e à opressão que têm assolado a Faixa de Gaza. Segundo José Reinaldo, o que está acontecendo na Palestina é um dos piores genocídios que já ocorreram em toda a história.

“E o responsável por esse crime tem nome e interesse – é o Estado sionista de Israel. E o presidente Lula tem toda a razão quando constata a equivalência, a semelhança desse Estado sionista com os mesmos crimes praticados pelo Estado nazi-fascista durante a 2ª Guerra Mundial”, compara.

“Ao fazer esta denúncia, o Cebrapaz reafirma a sua incondicional solidariedade ao povo palestino, que tem todo o direito de lutar com todos os meios ao seu alcance, pacíficos e armados, diplomáticos e políticos. Nós não estamos aqui para julgar qualquer que seja a força política. Nós somos solidários com todas as forças políticas da resistência palestina”, conclui José Reinaldo.

Aclamado, o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben, falou da união de seu povo e exaltou o objetivo e esperança de ver uma Palestina livre e soberana.

“Mesmo com toda dor, sofrimento e fome que sentimos, asseguro que não nos sentimos sozinhos. Muita alegria em estar aqui e encontrar com tantos amigos, amigas e irmãos solidários. Temos amigos em todo o mundo, Brasil e América Latina. Nos sentimos orgulhoso em levar a bandeira libertária ao povo palestino. Seguiremos lutando. Todos aqueles que estão em contato com a palestina esperam justiça. Pode demorar, mas vai chegar.”

Intermediando os discursos, Alice Portugal ressaltou a importância de se manifestar contra as injustiças e atrocidades, não apenas em solo nacional, mas também em solidariedade aos povos oprimidos ao redor do mundo. Seu chamado à ação foi recebido pelos presentes, que se uniram em um espírito de solidariedade e compromisso comum.

“Este é mais do que um ato, um ato de solidariedade, um ato educativo que poderíamos já passar para a nossa militância, para a juventude, para todos aqueles e aquelas que nesse momento precisam entender a importância da participação dos povos, da paz e do fim das opressões contra aqueles que desejam apenas a independência e a liberdade”, afirmou, comemorando ainda o sucesso do encontro. “Sem dúvida, essa tarde foi uma tarde vitoriosa do 2º Festival Vermelho”, finalizou.

Os embaixadores, representantes de países que têm histórico de apoio à causa palestina, trouxeram mensagens de apoio e solidariedade de seus governos e povos. Suas palavras ecoaram o lembrete de que a luta do povo palestino é uma luta global por justiça e dignidade.