Ford expande centro na Bahia e entrega veículos híbridos ao governo

Governador recebeu diretor da Ford nesta segunda-feira - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu o novo diretor de relações governamentais da Ford na América do Sul na tarde desta segunda-feira, 25, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). No encontro, o chefe do Executivo escutou os representantes da empresa sobre os projetos para o Centro de Engenharia da Ford Brasil, situado no Cimatec Park, em Camaçari.

“Para nós, é uma alegria ter a equipe de inteligência, de desenvolvimento dos automóveis da Ford aqui, na Bahia. Em 2023, isso significou meio bilhão de reais de exportação de tecnologia. Além da Ford empregar mais de duas mil pessoas, nessa parceria com o Cimatec”, disse o governador.

Leia mais

>> Jerônimo confirma pedido do Avante por mais secretarias

>> Jerônimo sanciona lei que autoriza subsídio a empresas aéreas

A chegada de Carlos Galmarini à direção de relações governamentais da Ford marca um momento em que a empresa consolida no Brasil o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, que, atualmente, trabalha no desenvolvimento de 85% dos produtos da montadora no mundo. Segundo a empresa, o time de engenharia brasileiro é responsável por um terço das tecnologias presentes nos carros da Ford hoje. Uma delas, a One Pedal Drive, presente no carro elétrico Mustang Mach-E, foi criada pelo Brasil e permite dirigir usando apenas o acelerador, sem acionar o freio.

“Nosso centro tem crescido muito no desenvolvimento de tecnologia global nos últimos anos. Acreditamos que tem muitas possibilidades de crescimento para o futuro aqui. Por isso, estamos investindo, junto com o Cimatec, na construção de um novo prédio, que vai comportar novos espaços para desenvolvimento dos nossos engenheiros e equipe de trabalho no Brasil”, detalhou Galmarini.

Apesar do fechamento da montadora no país em 2021, além da sede em Camaçari e do hub de inovação em Salvador, a Ford mantém um Centro de Testes em Tatuí, em São Paulo. O espaço é considerado um dos maiores da América Latina para desenvolvimento de veículos.

Em Camaçari, são 1.500 profissionais atuando na criação de tecnologias de software, de motores e de eletrificação de veículos que são vendidos no mundo todo. São seis prédios utilizados pela Ford e mais um está sendo construído, com entrega prevista para 2026, onde serão instalados laboratórios de desenvolvimento e áreas de treinamento da empresa.

Renovação de frota do Estado

Na ocasião, também foi formalizada a entrega de três novos veículos híbridos da Ford ao Governo do Estado, em regime de comodato. Os automóveis serão utilizados em Salvador e em Brasília.