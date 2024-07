França e Reino Unido foram “exemplo para todo o mundo”, diz Jerônimo

Jerônimo vibrou com as vitórias da esquerda na França e no Reino Unido - Foto: Matheus Landim | GOVBA

As vitórias dos Trabalhistas, no Reino Unido, e da Nova Frente Popular, na França, foram celebradas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 8. O triunfo dos esquerdistas franceses e britânicos põe um freio no avanço da extrema-direita na Europa, o que foi exaltado pelo gestor baiano.

“Os resultados das eleições na França e no Reino Unido mostram a importância da união das forças progressistas e compromissadas com a justiça social. Enquanto houver o perigo da ascensão do extremismo, as diferenças devem ser colocadas de lado. Que seja exemplo para todo o mundo”, publicou Jerônimo.

No Reino Unido, o partido de esquerda Trabalhistas venceu, de forma avassaladora, a eleição geral do país na última quinta-feira, 4, ocupando 411 das 650 cadeiras do parlamento britânico. Como consequência disso, a agremiação partidária escolheu o novo primeiro-ministro: o advogado Keir Starmer.

Já na França, o resultado do segundo turno das eleições legislativas surpreendeu o mundo neste domingo, 7, com a vitória da coligação de esquerda nomeada Nova Frente Popular, que, após uma articulação em conjunto com centristas, conseguiu superar o partido de extrema-direita que havia liderado o primeiro turno francês.

SAIBA MAIS:

>> Lula afirma que aliança progressista na França serve de inspiração